Владельцы еврономеров перекрыли трассу в Полтавской области

Его слова приводит 112.ua.

«Акция продолжалась примерно до 14:40. Началась акция в 9:20 примерно. Предварительно группа лиц и организаторов акции обратилась с соответствующим сообщением в территориальное подразделение полиции о том, что они будут проводить такую акцию», рассказал Сулаев.

«Основные требования, которые озвучивали участники акции, — ремонт дороги, проходящей через город Полтаву, приобретение и использование весовых комплексов, которые следили бы за грузовыми автомобилями, и вопрос о льготах, растаможке и регистрации автомобилей на «евробляхах», — сообщил он.

Представитель Нацполиции отметил, что в правоохранительные органы не поступало жалоб на действия протестующих.

19 сентября автовладельцы на еврономерах организовали митинг под Кабинетом министров. Среди основных требований владельцев автомобилей на еврономерах — принятие законопроектов относительно улучшения растаможки машин с иностранной регистрацией, а также выделение средств на ремонт дорог в Украине.

Конфликт владельцев евроавто с властью длится уже несколько лет. В мае 2017 года премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительство готово принимать участие в подготовке изменений в законы, касающиеся автомобилей с иностранной регистрацией.

15 июня 2018 года в Верховную Раду внесли два законопроекта №8487 и №8488 о регистрации в Украине автомобилей на иностранных номерах. Документы разработал Комитет по вопросам налоговой и таможенной политики. Они предусматривали снижение таможенных налогов на регистрацию автомобилей на еврономерах, а также отмену запрета на таможенное оформление машин, которые не соотетствуют стандартам Евро-5.

А 5 июля стало известно, что Нацполиция получила возможность отслеживать сроки пребывания в стране машин на еврономерах и применять санкции к нарушителям.

Водителей европейских машин, которые они завезли из Евросоюза полулегальным способом, без полной растаможки, воспользовавшись несовершенством украинского налогового законодательства, теперь хотят заставить растаможить машины и заплатить все налоги под угрозой штрафа в 170 тысяч гривен.

Сумма легализации автомобилей на еврономерах, по предложению парламентского комитета, будет составлять около 3 тысяч евро, независимо от возраста авто и включать акциз, таможенную пошлину, НДС и сбор в ПФУ.

В знак протеста водители не раз перекрывали движение в центре Киева и грозили блокировать дороги к аэропортам.