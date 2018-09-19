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В Стерлитамаке разыскивают водителя, сбившего пешехода насмерть
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В Стерлитамаке разыскивают водителя, сбившего пешехода насмерть 

ГОРОБЗОР.РУ 5 часов назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В Стерлитамаке ищут водителя, который скрылся с места ДТП. Об этом сообщает ГИБДД по Башкирии.
Авария произошла на проспекте Октября, недалеко от стерлитамакского филиала УГНТУ. Очевидцы сообщают о том, что пешеход переходил дорогу на красны свет, когда его сбила «четырнадцатая» бордового цвета. Пострадавшего увезли в городскую больницу, где он скончался.
— Всем, кто стал невольным свидетелем данного ДТП или обладает какой либо информацией, просят позвонить в дежурную часть управления ГИБДД МВД по РБ по тел. : 235-84-02, 233-27-31 или в дежурную часть ОГИБДД УВД по Уфе по тел. : 237-84-80, 237-02-02, — добавили в Госавтоинспекции.
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