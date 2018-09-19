Власти Ставрополья доставят домой жителей региона, попавших в ДТП под Воронежем 

Пострадавшие при столкновении двух рейсовых автобусов в Воронежской области жители Ставрополья будут направлены домой специальным трансфером, который организуют власти края.
«Один наш земляк пострадал. Мы в курсе о его состоянии. Мы должны помочь нашим людям и оказать помощь соседям. Каждая такая ситуация — это наша с вами ответственность», — сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора Ставрополья.
Также глава региона Владимир Владимиров поручил связаться с властями Карачаево-Черкесии и оказать помощь с транспортировкой пострадавшим при необходимости, а также в предложил размещение в медучреждениях края.
18 сенятбяр около 20:10 на 525-м километре трассы М-4 «Дон» в Новоусманском районе Воронежской области, автобус «Неоплан» врезался в остановившийся на обочине автобус «Вольво». В результате аварии погибли пять человек. Автобусы следовали из Москвы в Пятигорск и Черкесск.