Прокуратура подала 4 иска против минтранса и чиновников из-за состояния дорог в Старожиловском районе

Ведомство проверило исполнение требований законодательства при содержании автомобильных дорог. Так, при совместном с ГИБДД обследовании, специалисты нашли просадки, выбоины и другие повреждения дорожного полотна. Кроме того, дороги не освещались. Кроме того, на дороге Акулово-Старожилово-Пронск проходящей вблизи образовательного учреждения, пешеходный переход не оборудован светофором типа Т7, пешеходным ограждением, там отсутствуют предупреждающие дорожные знаки. В связи с этим и прокуратура направила в Старожиловский райсуд четыре исковых заявления к министерству транспорта и автомобильных дорог области и администрации района с требованием устранить нарушения.