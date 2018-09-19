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Прокуратура подала 4 иска против минтранса и чиновников из-за состояния дорог в Старожиловском районе
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Прокуратура подала 4 иска против минтранса и чиновников из-за состояния дорог в Старожиловском районе 

62info.ru 5 часов назад
Ведомство проверило исполнение требований законодательства при содержании автомобильных дорог. Так, при совместном с ГИБДД обследовании, специалисты нашли просадки, выбоины и другие повреждения дорожного полотна. Кроме того, дороги не освещались.
Кроме того, на дороге Акулово-Старожилово-Пронск проходящей вблизи образовательного учреждения, пешеходный переход не оборудован светофором типа Т7, пешеходным ограждением, там отсутствуют предупреждающие дорожные знаки.
В связи с этим и прокуратура направила в Старожиловский райсуд четыре исковых заявления к министерству транспорта и автомобильных дорог области и администрации района с требованием устранить нарушения.
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