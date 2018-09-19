В Курской области под колёсами грузовика погибла женщина

Дорожно-транспортное происшествие, приведшее к необратимым последствиям, случилось вчера без пятнадцати минут восемь вечера в поселке имени Куйбышева Рыльского района. Под колёсами грузовика «ГАЗ», который сдавая назад, не увидел пешехода, погибла пенсионерка.

По информации пресс-центра областного ГИБДД, водитель «ГАЗ 330210» не счёл нужным убедиться в отсутствии людей и начал манёвр, наехав на старушку. Женщину пытались спасти в больнице, куда её сразу же доставили, но травмы оказались слишком тяжёлыми для неё. Курянка скончалась.