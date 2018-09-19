Ещё
В Курской области под колёсами грузовика погибла женщина
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Курской области под колёсами грузовика погибла женщина 

КурскТВ 5 часов назад
Фото: КурскТВ
Дорожно-транспортное происшествие, приведшее к необратимым последствиям, случилось вчера без пятнадцати минут восемь вечера в поселке имени Куйбышева Рыльского района. Под колёсами грузовика «ГАЗ», который сдавая назад, не увидел пешехода, погибла пенсионерка.
По информации пресс-центра областного ГИБДД, водитель «ГАЗ 330210» не счёл нужным убедиться в отсутствии людей и начал манёвр, наехав на старушку. Женщину пытались спасти в больнице, куда её сразу же доставили, но травмы оказались слишком тяжёлыми для неё. Курянка скончалась.
Александр С  Фото: яндекс картинки
КурскТВ: последние новости
В Курской области ВАЗ сбил пешехода Серьёзное ДТП в Курской области произошло по вине неопытного водителя В Курской области скутер и пешеход не поделили дорогу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автобусы смерти: что привело к трагедии2
Сын Кадышевой на машине за 30 млн попал в ДТП80
Мясорубка на трассе М-4 «Дон»69
Парковка в Москве стала бесплатной30
Представлен большой кроссовер Seat
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
00:18
Парковка в Москве стала бесплатной
Автоновости
00:32
Билан назвал виновника аварии
ДТП
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение