Под Волгоградом перевернулась машина, в ДТП скончалась 7-летняя девочка 

Иномарка Chevrolet Lanos опрокинулась в Суровикинском районе Волгоградской области 18 сентября. В результате аварии скончалась 7-летняя пассажирка машины и пострадал 35-летний водитель.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, водитель иномарки на 20 километре трассы Михайловка — Серафимович — Суровикино не выбрал безопасную скорость движения, влетел на машине на обочину, врезался в железное ограждение и опрокинулся.
В результате аварии ребенок скончался от полученных травм на месте происшествия. Водителя госпитализировали.