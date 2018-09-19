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Под Волгоградом перевернулась машина, в ДТП скончалась 7-летняя девочка
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Под Волгоградом перевернулась машина, в ДТП скончалась 7-летняя девочка 

АиФ Волгоград 5 часов назад
Фото: АиФ Волгоград
Иномарка Chevrolet Lanos опрокинулась в Суровикинском районе Волгоградской области 18 сентября. В результате аварии скончалась 7-летняя пассажирка машины и пострадал 35-летний водитель.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, водитель иномарки на 20 километре трассы Михайловка — Серафимович — Суровикино не выбрал безопасную скорость движения, влетел на машине на обочину, врезался в железное ограждение и опрокинулся.
В результате аварии ребенок скончался от полученных травм на месте происшествия. Водителя госпитализировали.
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