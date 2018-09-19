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В Ангарске водитель Toyota сбил школьницу на пешеходном переходе и уехал
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В Ангарске водитель Toyota сбил школьницу на пешеходном переходе и уехал 

АиФ Иркутск + ещё 3 5 часов назад
Фото: АиФ Иркутск
В Ангарске разыскивают водителя серебристой Toyota Camry, который сбил школьницу и скрылся с места происшествия.
Дорожный инцидент произошел 18 сентября около 19:30, когда девушка шла по пешеходному переходу на улице Оречкина, сообщила 19 сентября пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. Сразу после столкновения водитель уехал с места ДТП. Школьница получила только ушибы и ссадины, после осмотра врача ее отпустили домой.
Водителя сейчас разыскивает полиция, и призывает его самостоятельно прийти в ближайший отдел, чтобы рассказать о том, как произошло происшествие.
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