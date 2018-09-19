В Ангарске водитель Toyota сбил школьницу на пешеходном переходе и уехал

В Ангарске разыскивают водителя серебристой Toyota Camry, который сбил школьницу и скрылся с места происшествия.

Дорожный инцидент произошел 18 сентября около 19:30, когда девушка шла по пешеходному переходу на улице Оречкина, сообщила 19 сентября пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. Сразу после столкновения водитель уехал с места ДТП. Школьница получила только ушибы и ссадины, после осмотра врача ее отпустили домой.

Водителя сейчас разыскивает полиция, и призывает его самостоятельно прийти в ближайший отдел, чтобы рассказать о том, как произошло происшествие.