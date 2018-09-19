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Купленный для детей автобус 10 лет простоял на месте из-за дыры в бюджете
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Купленный для детей автобус 10 лет простоял на месте из-за дыры в бюджете 

Lenta.ru + ещё 5 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Центр социальной помощи семье и детям города Качканара (Свердловская область) более 10 лет не использовал купленный на бюджетные деньги автобус из-за нехватки средств на его переоборудование. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
По информации надзорного ведомства, автобус для перевозки детей был приобретен за 700 тысяч рублей в рамках социальной программы в 2007 году. Все это время машину не использовали, поскольку, по словам директора центра, не смогли найти денег, чтобы в соответствии с нормативами обустроить автобус системой ГЛОНАСС, тахографом и удерживающими устройствами для детей.
В прокуратуре решается вопрос о том, что делать с автобусом дальше: использовать его или утилизировать.
Ранее Министерство транспорта поручило правительству Омской области проверить эффективность работ по возведению метро: за 26 лет строительства в городе была открыта лишь одна полноценная станция.
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