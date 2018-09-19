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Власти Качканара купили автобус для детей и 10 лет держали его на стоянке
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Власти Качканара купили автобус для детей и 10 лет держали его на стоянке 

АиФ Урал + ещё 4 40 минут назад
Фото: АиФ Урал
Автобус, купленный чиновниками Качканара, 10 лет был бесхозным, сообщили «АиФ-Урал» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Автобус марки КАВЗ 397653 управление социальной политики приобрело в ноябре 2007 года в рамках целевой программы «Социальная поддержка семьи с детьми и защита прав детей в Свердловской области» на 2006-2008 годы. Его стоимость составила 700 тысяч рублей. Потом транспорт был передан Центру социальной помощи семье и детям Качканара и приказом МУГИСО в сентябре 2008 года закреплено за ним на праве оперативного управления.
Однако, как установило надзорное ведомство, после передачи автобус по назначению не использовался. Причина — отсутствие системы ГЛОНАСС, тахографа и удерживающих устройств для детей. В связи с этим автобус до сих пор находится на стоянке. Как пояснил директор Центра, у них нет денег для покупки и установки необходимых приборов. Они пытались передать машину другим организациям через Минсоцполитики региона, но неудачно.
На данный момент на автобус начислена амортизация на 550 тысяч рублей, его эксплуатация так и не начата, и вообще решается вопрос о его утилизации. Таким образом, в нарушение закона государственное стоимостью 700 тысяч рублей (в ценах 2007 года) имущество в течение 10 лет используется неэффективно.
Прокуратура внесла представление в адрес первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова с требованием устранить нарушения бюджетного законодательства.
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