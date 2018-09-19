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Инсульт за рулем: в Кстовском районе «Мерседес» протаранил автомобили на парковке
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Инсульт за рулем: в Кстовском районе «Мерседес» протаранил автомобили на парковке 

В городе N + ещё 1 5 часов назад
Фото: В городе N
В Кстовском районе на территории охраняемой стоянки 45-летняя автомобилистка на «Мерседесе» протаранила припаркованные автомобили. Как сообщает ГИБДД по Нижегородской области, у женщины случился инсульт и она впала в кому.
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Инцидент произошел 18 сентября в 19:00 в деревне Ржавка. Не справившись с управлением, автомобилистка въехала в «Мицубиси-Лансер» и «Шевроле-Ниву». Что случилось раньше — инсульт или ДТП, в настоящее время сказать невозможно. По словам представителя пресс-службы ГИБДД Дмитрия Мацкевича, установить причинно-следственные связи получится только по итогам административного расследования, после которого будет принято процессуальное решение.
Водительский стаж пострадавшей автомобилистки составляет двадцать лет. Женщину госпитализировали в больницу.
Напомним, страшное ДТП в Володарском районе закончилось госпитализацией взрослых и детей (ВИДЕО).
Фото: l-a-w.ru
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