Инсульт за рулем: в Кстовском районе «Мерседес» протаранил автомобили на парковке

В Кстовском районе на территории охраняемой стоянки 45-летняя автомобилистка на « Мерседесе » протаранила припаркованные автомобили. Как сообщает ГИБДД по Нижегородской области, у женщины случился инсульт и она впала в кому.

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Инцидент произошел 18 сентября в 19:00 в деревне Ржавка. Не справившись с управлением, автомобилистка въехала в «Мицубиси-Лансер» и «Шевроле-Ниву». Что случилось раньше — инсульт или ДТП, в настоящее время сказать невозможно. По словам представителя пресс-службы ГИБДД Дмитрия Мацкевича, установить причинно-следственные связи получится только по итогам административного расследования, после которого будет принято процессуальное решение.

Водительский стаж пострадавшей автомобилистки составляет двадцать лет. Женщину госпитализировали в больницу.

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Фото: l-a-w.ru