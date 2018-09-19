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Водителя такси осудили за нападение на пьяную пассажирку
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Водителя такси осудили за нападение на пьяную пассажирку 

Newsroom24 5 часов назад
Фото: Newsroom24
40-летний водитель такси осужден за разбой в Канавинском районе. Об этом корреспонденту агентства Newsroom24 сообщили в прокуратуре района.
Преступление совершено в октябре 2017 года. На проспекте Гагарина (Приокский район) водитель посадил в машину двух нетрезвых женщин, которые возвращались домой с корпоративного праздника.
Одну из них он отвез домой, а вторая заснула у него в машине и он привез ее к озеру, расположенному на Московском шоссе. Здесь попытался обокрасть, но женщина проснулась. Тогда водитель достал нож и в ходе борьбы нанес потерпевшей резаную рану руки.
Спустя время злоумышленник был задержан. Вину он не признал, утверждая, что лишь хотел выгнать из автомобиля нетрезвую пассажирку, которая отказывалась платить.
Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее сообщалось, что разбойное нападение совершено в кафе на Бору.
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