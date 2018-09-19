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В Ярославской области пьяный батюшка на иномарке устроил ДТП
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В Ярославской области пьяный батюшка на иномарке устроил ДТП 

76.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: 76.ru
Батюшка ехал со службы
В Ярославской области пьяный священник устроил ДТП. Об этом рассказала съёмочная группа сериала «Семейка на пределе». Ребята из Москвы ехали в Переславль-Залесский. На главной дороге на повороте к Ботику Петра I в микроавтобус, принадлежащий съёмочной группе, врезается старенький «Мицубиси». Оказалось, что в «Мицубиси» находился переславский священник.
В ДТП травму получила директор картины Иветта Фёдорова.
— Мы включили поворотник. Все пристёгнуты были. И вдруг — бац! — рассказывает Иветта.
Ребята вызвали сотрудников ГИБДД. Во время оформления протокола выяснилось, что батюшка был пьян.
— Вы откуда едете? — спросили его члены съёмочной группы.
— Со службы, — потупив глаза, ответил батюшка.
— Как же так можно! Вы же служитель храма! — укоряют его ребята из микроавтобуса.
Выяснилось ещё и то, что батюшка вот уже несколько месяцев ездит без ОСАГО. Он получил штраф в тысячу рублей. И на этом пока всё. Батюшка уехал с места ДТП, так и не извинившись перед съёмочной группой.
— Моя страховка покроет ремонт машины. А потом будем взыскивать с него через суд, — рассказал владелец микроавтобуса Евгений Масков.
В УМВД по Ярославской области подтвердили факт ДТП. Все причины и обстоятельства выясняют сотрудники ГИБДД.
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