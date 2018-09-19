Супергерой на автомойке: работник ногой остановил две машины от столкновения

Сотрудник одной из автомоек Канады помешал аварии. Молодой человек вклинился между двумя машинами и начал отталкивать их друг от друга. Видеозапись случившегося появилась в Twitter.

На опубликованных кадрах видно, как один из автомобилей резко сдал назад, едва не врезавшись в другое транспортное средство. Сотрудник мойки не растерялся, встал между ними и остановил внедорожник, оттолкнув его ногой

В комментариях к записи пользователи сравнили мужчину с Человеком-пауком. Другие заметили, что он достоин повышения. Третьи подвергли критике водителя, сдавшего назад. За рулем, как выяснилось, находилась женщина.

«Она не думала, что стоит остановиться?» — недоумевали в Сети.

За несколько дней ролик стал вирусным. Его просмотрели свыше четырех миллионов раз. Сам пост набрал более 235 тысяч лайков и порядка 80 тысяч ретвитов.