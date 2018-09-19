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Супергерой на автомойке: работник ногой остановил две машины от столкновения
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Супергерой на автомойке: работник ногой остановил две машины от столкновения 

360tv.ru 5 часов назад
Сотрудник одной из автомоек Канады помешал аварии. Молодой человек вклинился между двумя машинами и начал отталкивать их друг от друга. Видеозапись случившегося появилась в Twitter.
На опубликованных кадрах видно, как один из автомобилей резко сдал назад, едва не врезавшись в другое транспортное средство. Сотрудник мойки не растерялся, встал между ними и остановил внедорожник, оттолкнув его ногой
В комментариях к записи пользователи сравнили мужчину с Человеком-пауком. Другие заметили, что он достоин повышения. Третьи подвергли критике водителя, сдавшего назад. За рулем, как выяснилось, находилась женщина.
«Она не думала, что стоит остановиться?» — недоумевали в Сети.
За несколько дней ролик стал вирусным. Его просмотрели свыше четырех миллионов раз. Сам пост набрал более 235 тысяч лайков и порядка 80 тысяч ретвитов.
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