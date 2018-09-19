Жительница Барнаула перевернулась на машине в Горном Алтае и сбежала

28-летняя жительница Барнаула перевернулась на « Toyota Ist » в Горном Алтае, после чего оставила место ДТП и пострадавшую пассажирку.

Как сообщили в ГУ МВД по Республике Алтай, авария произошла в 09:50 часов 18 сентября на 449 км Чуйского тракта между селами Манжерок и Майма. Водитель не справилась с управлением, машина перевернулась. Пострадала 30-летняя пассажирка, ей оказали медпомощь, госпитализация не потребовалась.

Вечером того же дня к медикам обратилась и водитель машины. После теста на алкоголь в крови (он показал отрицательный результат) ее госпитализировали.