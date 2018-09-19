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В Тверской области лоб в лоб столкнулись две легковушки: пять человек пострадали
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В Тверской области лоб в лоб столкнулись две легковушки: пять человек пострадали 

tvernews.ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: tvernews.ru
ДТП произошло 18 сентября днем в Кимрском районе.
На дороге Титово — Белый городок — Приволжский 42-летний водитель"Хендай Соната" совершал обгон через «сплошную» и на встречной полосе стокнулся с "Лада Калина" под управлением 72-летнего водителя.
В результате ДТП оба водителя, а также 32-летняя женщина-пассажир инормарки, 20-летний молодой человек и 39-летняя женщина пассажиры «Лады» с полученными травмами доставлены в медицинское учреждение.
72-летний автомобилист на момент столкновения ремнем безопасности пристегнут не был, дополнительно сообщили в Госавтоинспекции.
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