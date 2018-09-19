В Поморье пьяный водитель перевернул грузовик с газом

Водитель в нетрезвом состоянии перевернул «ЗИЛ» с цистерной газа в Каргопольском районе.

Происшествие случилось днём 18 сентября, на 313 километре автодороги «Архангельск — Брин Наволок — Каргополь — Вытегра».

По информации регионального УМВД, 51-летний водитель «ЗИЛа» перевозил по трассе цистерну для сжиженного газа. Но так как был пьян, то не смог справиться с управлением и съехал в кювет. «ЗИЛ» перевернулся, но взрыва газа не последовало — цистерна осталась цела, и утечки газа не случилось.

Пострадавших нет. Подробности случая продолжают выясняться.

Напомним, 16 сентября под Малыми Корелами при столкновении «легковушки» и автобуса пострадало 8 человек, один погиб.