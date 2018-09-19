«Куда он мчится?»: в Дзержинске школьник угодил под машину, перебегая дорогу на красный свет

Вчера на проспекте Ленинского Комсомола водитель « Ford Focus » наехал на ребенка. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

В 13:45 28-летний водитель с двухлетним стажем сбил 11-летнего мальчика: школьник перебегал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Это отчетливо видно на записи.

Всё обошлось хорошо: четверокласснику не потребовалась госпитализация.

Пользователи соцсетей начали бурно обсуждать, кто же всё-таки виноват в этой аварии и почему она вообще произошла.

— Водитель виноват, не снизил скорость и не пропустил пешехода, — считает Тамара Кузнецова.

— Там регулируемый переходник, у пешика красный, куда он мчится под машину, которая на разрешающий свой едет? — ответила Тамаре Вероника Жидкова.

— Другие пешеходы стоят, так как им красный. Водитель в данном случае не виноват, — выразила своё мнение Ксения Мараханова.

Плачевная авария произошла на проспекте Гагарина: пешеход переходил дорогу в неположенном месте и угодил под колеса. Пользователи соцсетей описали детали ДТП и написали, что в этой ситуации жалко именно водителя. Если понадобится, то сможете ли вы спасти жизнь? Проверьте знание основ первой помощи — пройдите наш тест.