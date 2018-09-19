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«Куда он мчится?»: в Дзержинске школьник угодил под машину, перебегая дорогу на красный свет
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«Куда он мчится?»: в Дзержинске школьник угодил под машину, перебегая дорогу на красный свет 

nn.ru 4 часа назад
Фото: nn.ru
Вчера на проспекте Ленинского Комсомола водитель «Ford Focus» наехал на ребенка. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.
В 13:45 28-летний водитель с двухлетним стажем сбил 11-летнего мальчика: школьник перебегал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Это отчетливо видно на записи.
Всё обошлось хорошо: четверокласснику не потребовалась госпитализация.
Пользователи соцсетей начали бурно обсуждать, кто же всё-таки виноват в этой аварии и почему она вообще произошла.
— Водитель виноват, не снизил скорость и не пропустил пешехода, — считает Тамара Кузнецова.
— Там регулируемый переходник, у пешика красный, куда он мчится под машину, которая на разрешающий свой едет? — ответила Тамаре Вероника Жидкова.
— Другие пешеходы стоят, так как им красный. Водитель в данном случае не виноват, — выразила своё мнение Ксения Мараханова.
Плачевная авария произошла на проспекте Гагарина: пешеход переходил дорогу в неположенном месте и угодил под колеса. Пользователи соцсетей описали детали ДТП и написали, что в этой ситуации жалко именно водителя. Если понадобится, то сможете ли вы спасти жизнь? Проверьте знание основ первой помощи — пройдите наш тест.
nn.ru: последние новости
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