В Калязине водитель начал движение с обочины и попал в смертельное ДТП

ДТП произошло 18 сентября в Калязине. Около 17.10 на улице Заводская, в районе д.33, 70-летний водитель " Лада 217230", не убедившись в безопасности разворота, начал движение с правой обочины. В это время по главной дороге ехал " ВАЗ 21099 " под управлением 23-летнего водителя. Автомобили столкнулись. В результате ДТП водитель «Приоры» от полученных травм скончался на месте происшествия, его 68-летняя женщина-пассажир и водитель «девятки» с полученными травмами доставлены в медицинское учреждение, сообщили в областном ГИБДД.