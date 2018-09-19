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В Калязине водитель начал движение с обочины и попал в смертельное ДТП
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В Калязине водитель начал движение с обочины и попал в смертельное ДТП 

tvernews.ru 4 часа назад
Фото: tvernews.ru
ДТП произошло 18 сентября в Калязине.
Около 17.10 на улице Заводская, в районе д.33, 70-летний водитель "Лада 217230", не убедившись в безопасности разворота, начал движение с правой обочины. В это время по главной дороге ехал "ВАЗ 21099" под управлением 23-летнего водителя.
Автомобили столкнулись. В результате ДТП водитель «Приоры» от полученных травм скончался на месте происшествия, его 68-летняя женщина-пассажир и водитель «девятки» с полученными травмами доставлены в медицинское учреждение, сообщили в областном ГИБДД.
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