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Топливо ручьем. Фура перевернулась на Богородской трассе
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Топливо ручьем. Фура перевернулась на Богородской трассе 

Нижегородская правда 4 часа назад
Фото: Нижегородская правда
фото стоп-кадр с видео из социальных сетейТопливо ручьем. Фура перевернулась на Богородской трассеФура перевернулась на Богородской трассе. Видео ДТП выложили очевидцы происшествия в социальных сетях.
На кадрах видно, что большегруз лежит на боку, на дороге разбитое стекло и разлито топливо. «Топливо ручьем», — комментирует аварию очевидец ДТП.
На место происшествия выехали машины служб экстренного реагирования. Информации о погибших нет. Подробности ДТП уточняются.
Нижегородцы в комментариях к видео отметили, что из-за аварии на трассе образовалась пробка.
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