Топливо ручьем. Фура перевернулась на Богородской трассе

фото стоп-кадр с видео из социальных сетейТопливо ручьем. Фура перевернулась на Богородской трассеФура перевернулась на Богородской трассе. Видео ДТП выложили очевидцы происшествия в социальных сетях.

На кадрах видно, что большегруз лежит на боку, на дороге разбитое стекло и разлито топливо. «Топливо ручьем», — комментирует аварию очевидец ДТП.

На место происшествия выехали машины служб экстренного реагирования. Информации о погибших нет. Подробности ДТП уточняются.

Нижегородцы в комментариях к видео отметили, что из-за аварии на трассе образовалась пробка.