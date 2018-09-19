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Стали известны подробности ДТП под Воронежем
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Стали известны подробности ДТП под Воронежем 

ТВ Центр 4 часа назад
Фото: ТВ Центр
Из разбитого салона спасатели эвакуируют пострадавших. От чудовищного удара двери заклинило. Кабину раздавило как фольгу и вмяло в салон. Приходится вытаскивать людей через окна. Тем, кто может идти, помогают добраться до реанимобилей, передает "ТВ Центр".
В Воронежской области на трассе «Дон» минувшим вечером столкнулись два междугородних автобуса. Ехавший «Неоплан» протаранил стоящий на обочине "Вольво". 4 человека погибли на месте. Это пассажиры, которые находились на передних сидениях. Позже, в больнице, скончалась и женщина, получившая тяжелейшие черепно-мозговые травмы. В момент удара многие уже спали. И не сразу поняли, что произошло. Несколько человек оказались зажаты между креслами.
Сухая дорога. Хорошая видимость. Вдоль трассы отбойники с ночными отражателями. Казалось, не заметить, стоявший «Вольво» водитель «Неоплана» просто не мог. Кстати, он уцелел и рассказывает, что за секунды до столкновения перестраивался из ряда в ряд и якобы поэтому слишком поздно увидел препятствие.
Эти показания сейчас проверяют следователи. Вместе с версиями о том, что водитель мог уснуть за рулем или ехать с превышением скорости. Впрочем, у правоохранителей немало вопросов и к водителю второй машины. Например, почему он остановился там, где это делать запрещено. И почему вышел в рейс на неисправном автобусе. Съехать с полотна его якобы вынудила поломка в топливной системе и двигателе. Водить заметил, как подтекает солярка. И решил припарковаться, чтобы устранить неисправность. В ходе разбирательства полицейские выяснили, что автобусы выполняли не регулярные рейсы. И принадлежали частным компаниям. Оба транспортных средства, направлялись из Москвы в Северо-Кавказский регион. Один в Черкесск. Второй в Пятигорск. Кого признают виновным, пока неясно. Прокуратура завела уголовное дело по статье 264-ой — нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель людей.
Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр».
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