Стали известны подробности ДТП под Воронежем

Из разбитого салона спасатели эвакуируют пострадавших. От чудовищного удара двери заклинило. Кабину раздавило как фольгу и вмяло в салон. Приходится вытаскивать людей через окна. Тем, кто может идти, помогают добраться до реанимобилей, передает "ТВ Центр"

В Воронежской области на трассе «Дон» минувшим вечером столкнулись два междугородних автобуса. Ехавший «Неоплан» протаранил стоящий на обочине " Вольво ". 4 человека погибли на месте. Это пассажиры, которые находились на передних сидениях. Позже, в больнице, скончалась и женщина, получившая тяжелейшие черепно-мозговые травмы. В момент удара многие уже спали. И не сразу поняли, что произошло. Несколько человек оказались зажаты между креслами.

Сухая дорога. Хорошая видимость. Вдоль трассы отбойники с ночными отражателями. Казалось, не заметить, стоявший «Вольво» водитель «Неоплана» просто не мог. Кстати, он уцелел и рассказывает, что за секунды до столкновения перестраивался из ряда в ряд и якобы поэтому слишком поздно увидел препятствие.