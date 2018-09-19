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Мужчина вызвал Uber и сам отвез себя из аэропорта из-за пьяного таксиста
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Мужчина вызвал Uber и сам отвез себя из аэропорта из-за пьяного таксиста 

Мир24 4 часа назад
Клиент Uber вызвал такси в индийский аэропорт Бангалор и обнаружил на месте водителя очень пьяного шофера. Мужчине пришлось самому сесть за руль, чтобы добраться до дома. Об этом случае он рассказал в своем Twitter.
Сурья Оруганти понял, что что-то не так, когда они тронулись с места и поехали по заданному маршруту. Помимо того, что водитель был невменяем, так его внешность и данные не совпадали с теми, что были заявлены в приложении. Обеспокоенный своей безопасностью, клиент решил остановить машину и занять водительское место для того, чтобы проделать оставшуюся часть пути домой.
«Поездка была не такой спокойной, как я ожидал. Водитель был пьян и дремал. Мне пришлось вести машину всю дорогу до дома. Прилагают фото шофера на водительском месте», — написал он в своем микроблоге.
Он также обратился в службу поддержки Uber и его разобраться в этом деле.
«Служба безопасности ответила мне через 20 часов. Они сказали, что я не должен был вести автомобиль из соображений безопасности. И что они прекратят сотрудничество с водителем, если подобное повторится», — отметил расстроенный клиент.
Позднее служба поддержки Uber заверила Оруганти, что доступ этому водителю в базу данных службы такси перекрыт. Также есть информация, что учетная запись шофера и вовсе удалена. В компании порекомендовали клиентам, обнаружившим за рулем такси совсем не того человека, которого им показывало приложение при заказе, немедленно отменить поездку и доложить об инциденте в соответствующие инстанции.
Напомним, беспилотный автомобиль Uber насмерть сбил велосипедистку в штате Аризона. Это произошло из-за сбоя в программе. Электроника указывала машине игнорировать на трассе посторонние объекты.
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