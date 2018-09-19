В Лебяжьевском районе при столкновении автомобилей Niva и ГАЗ пострадали пять человек

Водитель нивы врезал с ГАЗ во время разворота

В Лебяжьевском районе столкнулись Niva Chevrolet и ГАЗ Луидор. Авария произошла в 15 часов 40 минут на 349 километре трассы «Иртыш». 61-летний водитель Niva Chevrolet столкнулся с микроавтобусом во время разворота.

— Травмы получили пять человек: водитель Niva Chevrolet и четыре женщины — пассажиры газели, — сообщают в отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Курганской области.

Гасавтоинспекция рекомендует водителем быть особенно внимательными при выполнении разворотов и поворотов на проезжей части.

В ДТП пострадали четыре женщины-пассажира ГАЗа