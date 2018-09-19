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В Лебяжьевском районе при столкновении автомобилей Niva и ГАЗ пострадали пять человек
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В Лебяжьевском районе при столкновении автомобилей Niva и ГАЗ пострадали пять человек 

45.ru 4 часа назад
Фото: 45.ru
Водитель нивы врезал с ГАЗ во время разворота
В Лебяжьевском районе столкнулись Niva Chevrolet и ГАЗ Луидор. Авария произошла в 15 часов 40 минут на 349 километре трассы «Иртыш». 61-летний водитель Niva Chevrolet столкнулся с микроавтобусом во время разворота.
— Травмы получили пять человек: водитель Niva Chevrolet и четыре женщины — пассажиры газели, — сообщают в отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Курганской области.
Гасавтоинспекция рекомендует водителем быть особенно внимательными при выполнении разворотов и поворотов на проезжей части.
В ДТП пострадали четыре женщины-пассажира ГАЗа
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