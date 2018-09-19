Под Аткарском водитель припарковал УАЗ впритык к железной дороге

Вчера, 18 сентября, в Саратовской области неосторожный водитель едва не спровоцировал столкновение поезда с автомобилем.

Как сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги, около полудня на перегоне Аткарск-Красавка железнодорожники заметили автомобиль УАЗ . Он был припаркован у путей таким образом, что его задел бы поезд.

«На график движения пассажирских поездов ситуация не повлияла», — подчеркивают в ПривЖД, но напоминают, что водители должны соблюдать правила дорожного движения, в том числе у объектов железной дороги.

«Это опасно не только для вашего здоровья и жизни, но и создает угрозу для пассажиров железнодорожного транспорта и членов локомотивных бригад», — замечают транспортники.