Ещё
Ростовская область вошла в число лидеров по количеству поддержанных автомобилей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ростовская область вошла в число лидеров по количеству поддержанных автомобилей 

Деловое сообщество 1 час назад
Ростовская область вошла в число регионов-лидеров по числу поддержанных машин. Такие данные приводит по итогам проведенного за первые восемь месяцев текущего года исследования Автостат. Донской регион занял шестую строчку рейтинга с показателем 105, 4 тыс. машин. В соседнем Краснодарском крае их больше — 169,5 тыс. машин.
По сравнению с 2017 годом поддержанных машин стало в Ростовской области на 2,5% больше — на тот момент их было 102,9 тыс. Всего доля такого транспорта в донском регионе в настоящее время составляет 3%.
Деловое сообщество: последние новости
Гонки ростовских маршрутчиков окончились ДТП Не ремонтировать, а вдвое расширить требует ростовчанин мост на Нансена В Ростове КАМАЗ с отказавшими тормозами вылетел на тротуар
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Парковка в Москве стала бесплатной21
Мясорубка на трассе М-4 «Дон»63
Сын Кадышевой на машине за 30 млн попал в ДТП80
Билан назвал виновника аварии8
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
00:18
Парковка в Москве стала бесплатной
Автоновости
00:32
Билан назвал виновника аварии
ДТП
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение