Ростовская область вошла в число лидеров по количеству поддержанных автомобилей

Ростовская область вошла в число регионов-лидеров по числу поддержанных машин. Такие данные приводит по итогам проведенного за первые восемь месяцев текущего года исследования Автостат. Донской регион занял шестую строчку рейтинга с показателем 105, 4 тыс. машин. В соседнем Краснодарском крае их больше — 169,5 тыс. машин.

По сравнению с 2017 годом поддержанных машин стало в Ростовской области на 2,5% больше — на тот момент их было 102,9 тыс. Всего доля такого транспорта в донском регионе в настоящее время составляет 3%.