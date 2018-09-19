В Сараях пьяный водитель сбежал с места аварии на рыбалку, заявив об угоне

Водитель Kia Spectra , двигаясь по центральной улице поселка, после поворота не справился с управлением, выехал на встречную полосу и вылетел в кювет, передаёт ИД «Пресса».

По информации сотрудников ГИБДД, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, специалисты провели освидетельствование. Очевидцы ДТП утверждают, что водитель после полета в кювет быстро уехал на какой-то машине, но вскоре появился, заявив, что он на момент аварии был на рыбалке, а его машину угнали.

Однако свидетели его опознали. В настоящий момент водителю грозит лишение прав от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.