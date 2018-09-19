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В Минздраве рассказали о состоянии девочки, упавшей со Второго эстакадного моста во время салюта
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В Минздраве рассказали о состоянии девочки, упавшей со Второго эстакадного моста во время салюта 

Клопс.Ru 4 часа назад
Девочка, упавшая во время салюта со Второго эстакадного моста, находится в тяжёлом состоянии. Об этом «Клопс» сообщили в региональном минздраве.
По данным министерства, угрозы для жизни пациентки нет. В ведомстве также пояснили, что пострадавшей шесть лет, а не 12, как сообщалось ранее.
Источник в экстренных службах региона сообщил «Клопс», что ребёнок упал с высоты около семи метров, девочку госпитализировали в ДОБ в состоянии травматического шока. Ей предварительно диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и переломы.
15 сентября девочка упала со Второго эстакадного моста на крышу припаркованного внизу автомобиля. https://klops.ru/news/2018-09-16/181198-v-kaliningrade-so-vtorogo-estakadnogo-mosta-upala-12-letnyaya-devochka
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