В районе Коньково появится говорящий пешеходный переход

В рамках совместного проекта ГИБДД и Центра организации дорожного движения (ЦОДД) на 35 пешеходных переходах до конца сентября появятся предупреждающие надписи. Они напомнят пешеходам о правилах пересечения дороги. Граффити нанесут и на пешеходном переходе в районе Коньково. Об этом сообщается на сайте Мэра и Правительства Москвы.

Граффити появится по адресу: улица Бутлерова, дом 10.

«Москвичи и гости столицы иногда перебегают дорогу в спешке, не соблюдая правил безопасности. Это может привести к аварийной ситуации — пешеход в наушниках может не услышать сигнала автомобиля, а не посмотревший по сторонам человек может не заметить приближающейся машины. Кроме того, важно держать детей за руки при переходе дороги — они могут отстать. «Говорящие» пешеходные переходы напомнят пешеходам об этих правилах», — пояснили в пресс-службе ЦОДД.