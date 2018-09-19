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В районе Коньково появится говорящий пешеходный переход
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В районе Коньково появится говорящий пешеходный переход 

Коньково + ещё 1 4 часа назад
Фото: Коньково
В рамках совместного проекта ГИБДД и Центра организации дорожного движения (ЦОДД) на 35 пешеходных переходах до конца сентября появятся предупреждающие надписи. Они напомнят пешеходам о правилах пересечения дороги. Граффити нанесут и на пешеходном переходе в районе Коньково. Об этом сообщается на сайте Мэра и Правительства Москвы.
Граффити появится по адресу: улица Бутлерова, дом 10.
«Москвичи и гости столицы иногда перебегают дорогу в спешке, не соблюдая правил безопасности. Это может привести к аварийной ситуации — пешеход в наушниках может не услышать сигнала автомобиля, а не посмотревший по сторонам человек может не заметить приближающейся машины. Кроме того, важно держать детей за руки при переходе дороги — они могут отстать. «Говорящие» пешеходные переходы напомнят пешеходам об этих правилах», — пояснили в пресс-службе ЦОДД.
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