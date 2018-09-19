Новорождённый ребенок пострадал в ДТП под Стругами Красными

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в 20 часов 18 сентября на трассе Петербург — Невель.

23-летний водитель Hyundai и 35-летняя пассажирка Ford госпитализированы, 37-летний водитель Ford Focus получил незначительные травмы.

В ааварии также пострадала девочка 2018 года рождения, ехавшая в Ford. Ребенка увезли в Детскую областную клиническую больницу.