Ещё
Движение по трассе А130 ограничили на три дня
Далее:
Читайте также:
Ещё

Движение по трассе А130 ограничили на три дня 

Калуга 24 3 часа назад
Фото: Калуга 24
С 18 сентября по 20 сентября проезд по трассе А130 Москва-Малоярославец-Рославль будет ограничен. Как сообщили в пресс-службе управления автодороги Москва-Бобруйск, ограничения вводятся на 120-м километре трассы в Малоярославце из-за ремонта канализационного коллектора на Московской улице. Автомобилистам рекомендуется пользоваться маршрутом Московская улица-улица 53-й Саратовской дивизии-Паровозная улица-Коммунистическая улица— Московская улица. Транзитный транспорт будет объезжать этот участок по маршруту: 101-й километр трассы А130 — трасса М3 «Украина»-соединительная дорога у Малоярославца-126-й километр А130.
Калуга 24: последние новости
Калужским таксистам придется перекрасить машины к 1 декабря Трассу М3 «Украина» засыпало щебнем 24-летний парень погиб под колесами поезда
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автобусы смерти: что привело к трагедии1
Сын Кадышевой на машине за 30 млн попал в ДТП80
Мясорубка на трассе М-4 «Дон»69
Парковка в Москве стала бесплатной30
Представлен большой кроссовер Seat
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
00:18
Парковка в Москве стала бесплатной
Автоновости
00:32
Билан назвал виновника аварии
ДТП
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение