Движение по трассе А130 ограничили на три дня

С 18 сентября по 20 сентября проезд по трассе А130 Москва-Малоярославец-Рославль будет ограничен. Как сообщили в пресс-службе управления автодороги Москва-Бобруйск, ограничения вводятся на 120-м километре трассы в Малоярославце из-за ремонта канализационного коллектора на Московской улице. Автомобилистам рекомендуется пользоваться маршрутом Московская улица-улица 53-й Саратовской дивизии-Паровозная улица-Коммунистическая улица— Московская улица. Транзитный транспорт будет объезжать этот участок по маршруту: 101-й километр трассы А130 — трасса М3 «Украина»-соединительная дорога у Малоярославца-126-й километр А130.