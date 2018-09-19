В ГИБДД назвали причину смертельной аварии с автобусами на трассе «Дон»

ГИБДД назвали причину, по которой водитель заказного автобуса «Неоплан» врезался в стоявший на обочине автобус « Вольво ».

По данным ведомства, причиной аварии стал тот факт, что 56-летний шофер «Неоплана» «не учел дорожные и метеорологические условия, особенности и состояние управляемого транспортного средства и груза, интенсивность движения и не обеспечил возможности постоянного контроля за движением управляемого транспортного средства».

В ГИБДД уточнили, что все погибшие (3 мужчин в возрасте 29, 45 и 61 года и 2 женщины в возрасте 47 и 40 лет) — жители Карачаево-Черкесской республики. Пострадали 12 человек, из которых 3 в настоящее время отпущены домой. Среди пострадавших — жители Карачаево-Черкессии, Московской области и Ставропольского края. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что вечером 18 сентября на 529 километре трассы М-4 «Дон» в Воронежской области водитель автобуса совершил наезд на остановившийся на обочине по причине технической неисправности другой автобус, пишет НСН.