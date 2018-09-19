Пьяный пенсионер чуть не угробил пассажира

Несчастный случай произошёл вчера под Муромом. В 11:25 в районе деревни Михайлово автомобиль «ВАЗ-2106» съехал с дороги и упал в реку. Очевидцы происшествия вызвали спасателей и медиков.

В результате этого происшествия 64-летний водитель автомобиля получил небольшие ушибы и от госпитализации отказался. А вот 55-летний пассажир, находившийся в салоне легковушки, получил черепно-мозговую травму и был доставлен в больницу.

Медосвидетельствование показало, что 64-летний водитель был за рулём автомобиля под шофе. Именно это, по версии ГИБДД, является главной причиной происшествия.