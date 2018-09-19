«Говорящий» пешеходный переход появится в Черемушках

На пересечении двух столичных районов — Черемушки и Академический — появится «говорящий» пешеходный переход, передает портал Мэра и Правительства Москвы . Новинку протестируют на Нахимовском проспекте, дом 50.

«Говорящим» переход станет благодаря привлекающим внимание надписям, которые будут нанесены возле зебр. Они напомнят пешеходам о том, как нужно правильно переходить дорогу. На тротуарах рядом с зебрами нанесут предупреждения: «Возьмите ребенка за руку», «Посмотрите по сторонам» и «Снимите наушники». Граффити наносят устойчивой белой краской с помощью трафарета.