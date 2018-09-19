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«Говорящий» пешеходный переход появится в Черемушках
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«Говорящий» пешеходный переход появится в Черемушках 

Мои Черемушки + ещё 2 3 часа назад
Фото: Мои Черемушки
На пересечении двух столичных районов — Черемушки и Академический — появится «говорящий» пешеходный переход, передает портал Мэра и Правительства Москвы. Новинку протестируют на Нахимовском проспекте, дом 50.
«Говорящим» переход станет благодаря привлекающим внимание надписям, которые будут нанесены возле зебр. Они напомнят пешеходам о том, как нужно правильно переходить дорогу. На тротуарах рядом с зебрами нанесут предупреждения: «Возьмите ребенка за руку», «Посмотрите по сторонам» и «Снимите наушники». Граффити наносят устойчивой белой краской с помощью трафарета.
«Такие надписи — совместный проект ГИБДД и Центра организации дорожного движения. Москвичи и гости столицы иногда перебегают дорогу в спешке, не соблюдая правил безопасности. Это может привести к аварийной ситуации — пешеход в наушниках может не услышать сигнала автомобиля, а не посмотревший по сторонам человек может не заметить приближающейся машины. «Говорящие» пешеходные переходы напомнят пешеходам об этих правилах», — рассказали в пресс-службе ЦОДД.
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