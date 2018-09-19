Ещё
Темрезов: пострадавшим в ДТП жителям КЧР окажут всю необходимую помощь
Далее:
Читайте также:
Ещё

Темрезов: пострадавшим в ДТП жителям КЧР окажут всю необходимую помощь 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
ЧЕРКЕССК, 19 сен — РИА Новости. Все вопросы, связанные с лечением пострадавших жителей Карачаево-Черкессии при столкновении двух автобусов в Воронежской области, будут решены оперативно, заявил глава республики Рашид Темрезов на своей официальной странице в сети Инстаграм.
Авария произошла в 20.20 мск вторника на 525-м километре трассы М-4 «Дон» в Новоусманском районе. Автобус Neoplan, следовавший из Москвы в Карачаево-Черкесию, врезался в стоявший на обочине автобус Volvo маршрута Москва — Ставрополь. Водитель Neoplan и три пассажира погибли на месте. По данным департамента здравоохранения, в больницы доставлены 14 человек, шестерым оказана помощь на месте. Позже во время операции одна женщина скончалась в областной клинической больнице.
Темрезов сообщил, что по его поручению на место происшествия выехал министр здравоохранения КЧР Казим Шаманов.
Другие новости региона читайте здесь>>
Последние новости
Трамп прокомментировал трагедию с Ил-20 в Сирии‍ "Придется публично отдуваться": израильские СМИ - о крушении Ил-20 Шойгу рассказал, почему произошла такая трагедия
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автобусы смерти: что привело к трагедии2
Сын Кадышевой на машине за 30 млн попал в ДТП80
Мясорубка на трассе М-4 «Дон»69
Парковка в Москве стала бесплатной30
Представлен большой кроссовер Seat
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
00:18
Парковка в Москве стала бесплатной
Автоновости
00:32
Билан назвал виновника аварии
ДТП
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение