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Полицейские в Глазове устроили погоню за пьяным водителем
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Полицейские в Глазове устроили погоню за пьяным водителем 

ИА «Сусанин» + ещё 1 3 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Глазов. Удмуртия. Полицейские в Глазове устроили погоню за пьяным водителем. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.
Инцидент произошел накануне, 18 сентября. Стражи порядка заметили подозрительный автомобиль на улице Пряженникова и потребовали водителя остановиться.
«Требование об остановке водитель проигнорировал, набрал скорость и стал удаляться. Инспекторы ДПС начали преследование», — отмечают правоохранители.
Автолюбитель, удирая от стражей порядка, пересекал двойную сплошную, проскочил перекресток на «красный» сигнал светофора, совершил обгон на пешеходном переходе. Однако вскоре мужчина припарковался и заблокировал двери авто. Полицейским пришлось применить слезоточивый газ, чтобы заставить злоумышленника выйти из машины.
Против 40-летнего автолюбителя составили протоколы об административных правонарушениях. Проведенное освидетельствование показало, что мужчина был пьян. Позже выяснилось, что его 4 раза привлекали к ответственности за подобные нарушения, а 11 сентября против него возбудили уголовное дело за «управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию» (статья 264.1 УК РФ).
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