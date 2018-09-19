Полицейские в Глазове устроили погоню за пьяным водителем

Глазов. Удмуртия. Полицейские в Глазове устроили погоню за пьяным водителем. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Инцидент произошел накануне, 18 сентября. Стражи порядка заметили подозрительный автомобиль на улице Пряженникова и потребовали водителя остановиться.

«Требование об остановке водитель проигнорировал, набрал скорость и стал удаляться. Инспекторы ДПС начали преследование», — отмечают правоохранители.

Автолюбитель, удирая от стражей порядка, пересекал двойную сплошную, проскочил перекресток на «красный» сигнал светофора, совершил обгон на пешеходном переходе. Однако вскоре мужчина припарковался и заблокировал двери авто. Полицейским пришлось применить слезоточивый газ, чтобы заставить злоумышленника выйти из машины.

Против 40-летнего автолюбителя составили протоколы об административных правонарушениях. Проведенное освидетельствование показало, что мужчина был пьян. Позже выяснилось, что его 4 раза привлекали к ответственности за подобные нарушения, а 11 сентября против него возбудили уголовное дело за «управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию» (статья 264.1 УК РФ).