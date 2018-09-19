Продажи автомобилей в Европе в августе подскочили на 30%

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам августа увеличились на 29,8% до 1 млн 171 тыс. 760 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), в прошлом месяце спрос в Европе подстегнуло предстоящее введение новых правил сертификации автомобилей WLTP с сентября 2018 года. По итогам восьми месяцев 2018 года реализация автомобилей в Европе составила 11 млн 181 тыс. 738 единиц — на 5,9% больше, чем годом ранее.