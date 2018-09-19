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Продажи автомобилей в Европе в августе подскочили на 30%
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Продажи автомобилей в Европе в августе подскочили на 30% 

Автостат 1 час назад
Фото: Автостат
Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам августа увеличились на 29,8% до 1 млн 171 тыс. 760 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), в прошлом месяце спрос в Европе подстегнуло предстоящее введение новых правил сертификации автомобилей WLTP с сентября 2018 года. По итогам восьми месяцев 2018 года реализация автомобилей в Европе составила 11 млн 181 тыс. 738 единиц — на 5,9% больше, чем годом ранее.
Как отмечается в обзоре европейского авторынка за август, среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе продал Volkswagen — 147887 машин (+44,4%). Второе место заняла Renault с показателем 97120 автомобилей (+66,7%). На третью строчку вышла Audi, реализовавшая 65635 машин (+32%). Замыкают пятерку лидеров Ford (59636 шт., +16,6%) и Peugeot (59507 шт., +20%).
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