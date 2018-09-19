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Клиенты на АЗС в Крыму каждую неделю отрывают шланги топливных колонок
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Клиенты на АЗС в Крыму каждую неделю отрывают шланги топливных колонок 

Аргументы Недели 3 часа назад
Фото: Аргументы Недели
Несмотря на предупреждения сотрудников автозаправочных комплексов полуострова, водители, случается, уезжают, не убедившись в отсутствии пистолета в баке автомобиля. Забывчивость автомобилистам обходится дорого — 7 тысяч рублей, пишут «Аргументы недели — Крым».
Как рассказал «Аргументам недели — Крым» сотрудник одной из местных сетевых заправок, пол водителя при данном инциденте никого значения не имеет.
«На этом попадаются как мужчины, так и женщины», — рассказал он.
По словам нашего собеседника, чаще всего забывчивость случатся с теми, кто, уходя после оплаты, ведет разговор по мобильному телефону. Доходя до автомобиля, они не прекращают разговор, садятся в машину и через пару метров движения обнаруживают, что оторвали шланг топливораздаточной колонки.
Некоторые из нарушителей предъявляют претензии руководству АЗС, утверждая, что их не предупредили о возможной опасности. Тогда каждому из недовольных предоставляется аудиозапись, из которой следует, что клиент был уведомлен о необходимости проверить отсутствие пистолета в баке.
«Если выясняется, что клиента об опасности не предупредили, то семь тысяч за повреждение платит кассир», — отметил сотрудник заправки.
По заверениям работников сферы АЗС, вина кассира выявляется очень редко — чаще водители, признав вину, расстаются с семью тысячами рублей.
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