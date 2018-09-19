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Старья не надо: новосибирцы начали терять интерес к подержанным машинам
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Старья не надо: новосибирцы начали терять интерес к подержанным машинам 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
В Новосибирской области снизился спрос на легковые автомобили с пробегом.
К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «Автостат», сравнив ситуацию на рынке в январе-августе 2017-го и 2018 годов.
Оказалось, что за первые восемь месяцев 2018 года жители Новосибирской области купили 86,2 тысячи подержанных легковых машин. В прошлом году интерес к этой категории автомобилей был несколько выше: 86,4 тысячи проданных машин с января по август включительно. Таким образом, за год продажи легковых автомобилей с пробегом просели на 0,2 процентных пункта.
В соседних регионах подержанные машины стали продаваться, напротив, активнее. Например, жители Красноярского края, который оказался на 11-м месте рейтинга, купили 79,8 тысячи автомобилей. Это на 2,8% больше, чем в январе-августе 2017 года. Повысился интерес к машинам с пробегом и у жителей Кемеровской области, которые за восемь месяцев приобрели 65,3 тысячи автомобилей. Это позволило региону выйти на 17-е место в рейтинге. По сравнению с таким же периодом прошлого года рынок подержанных авто в Кузбассе увеличился на 3%. В Алтайском крае, который разместился на 18-м месте, продажи машин с пробегом за год выросли на 0,6% — до 63,4 тысячи штук.
В целом с января по август россияне купили 3,5 миллиона автомобилей с пробегом. Это на 2,2% больше, чем за такой же период 2017 года. На долю Новосибирской области приходится 2,5% от общего объёма российского рынка подержанных машин.
«Лидерами среди субъектов РФ традиционно являются Москва и область, суммарная доля которых составила 11,2%. Первенство по итогам восьми месяцев принадлежит Подмосковью, вторичный рынок которого составил 204,7 тысячи автомобилей (–0,5%). Столица занимает вторую строчку с результатом 189,6 тысячи машин, тоже демонстрируя падение (–2,5%). На третьей позиции рейтинга с долей 4,8% находится Краснодарский край, в котором было реализовано 169,5 тысячи подержанных автомобилей (+1,4%)», — подсчитали в «Автостате».
Ранее эксперты назвали средний возраст легковых машин на дорогах Новосибирской области: за год автопарк в регионе износился ещё сильнее.
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