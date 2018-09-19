Ещё
Чувашский депутат на два года лишился прав за пьяную езду
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чувашский депутат на два года лишился прав за пьяную езду 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
58-летний депутат собрания депутатов Булдеевского сельского поселения Цивильского района Чувашии признан виновным в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Об этом сообщается на сайте СК СКР по Чувашии.
13 мая этого года полицейские задержали пьяного мужчину за рулем. «Сотрудники ГИБДД установили его местонахождение, однако тот отказался выполнять их законное требование об остановке транспортного средства, за рулем которого он находился, и попытался уехать от инспекторов вначале на машине, а потом, остановившись, покинул салон автомобиля и скрылся на территории коллективного сада, однако был задержан. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался», — говорится в сообщении.
По решению суда депутату было назначено наказание в виде в 220 часов обязательных работ и 2 лет лишения права управления транспортными средствами.
Оказалось, что в январе текущего года депутат был подвергнут административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 7 месяцев. Тогда мужчина был доставлен в отдел полиции и отстранен от управления автомобилем.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Фото:ФедералПресс /Евгений Поторочин
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Барнауле пассажирский автобус насмерть сбил женщину В Ульяновске в ДТП погибли водитель и пассажир такси Автобус, купленный для нужд соцпомощи, 10 лет пылился на стоянке в Качканаре
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автобусы смерти: что привело к трагедии2
Сын Кадышевой на машине за 30 млн попал в ДТП80
Мясорубка на трассе М-4 «Дон»69
Парковка в Москве стала бесплатной30
Представлен большой кроссовер Seat
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
00:18
Парковка в Москве стала бесплатной
Автоновости
00:32
Билан назвал виновника аварии
ДТП
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение