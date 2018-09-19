Чувашский депутат на два года лишился прав за пьяную езду

58-летний депутат собрания депутатов Булдеевского сельского поселения Цивильского района Чувашии признан виновным в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Об этом сообщается на сайте СК СКР по Чувашии.

13 мая этого года полицейские задержали пьяного мужчину за рулем. «Сотрудники ГИБДД установили его местонахождение, однако тот отказался выполнять их законное требование об остановке транспортного средства, за рулем которого он находился, и попытался уехать от инспекторов вначале на машине, а потом, остановившись, покинул салон автомобиля и скрылся на территории коллективного сада, однако был задержан. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался», — говорится в сообщении.

По решению суда депутату было назначено наказание в виде в 220 часов обязательных работ и 2 лет лишения права управления транспортными средствами.

Оказалось, что в январе текущего года депутат был подвергнут административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 7 месяцев. Тогда мужчина был доставлен в отдел полиции и отстранен от управления автомобилем.

Приговор суда не вступил в законную силу.