В Муромском районе пьяный пенсионер съехал в реку

В Муромском районе произошло пьяное ДТП, сообщает пресс-служба МЧС России по Владимирской области.

Утром 18 сентября в районе села Пестенькино нетрезвый 64-летний мужчина не справился с управлением своего автомобиля « ВАЗ » и на полном ходу съехал в реку Кортынь.

В результате пенсионер получил черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки, но от госпитализации отказался. А его пассажир 1963 года рождения с черепно-мозговой травмой и общим переохлаждением тела попал в реанимацию.

Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 9 человек и 5 единиц техники.