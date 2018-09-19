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В Муромском районе пьяный пенсионер съехал в реку
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В Муромском районе пьяный пенсионер съехал в реку 

АиФ Владимир 2 часа назад
Фото: АиФ Владимир
В Муромском районе произошло пьяное ДТП, сообщает пресс-служба МЧС России по Владимирской области.
Утром 18 сентября в районе села Пестенькино нетрезвый 64-летний мужчина не справился с управлением своего автомобиля «ВАЗ» и на полном ходу съехал в реку Кортынь.
В результате пенсионер получил черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки, но от госпитализации отказался. А его пассажир 1963 года рождения с черепно-мозговой травмой и общим переохлаждением тела попал в реанимацию.
Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 9 человек и 5 единиц техники.
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