Начинающий водитель сбил 11-летнего мальчика в Дзержинске

Начинающий водитель сбил 11-летнего мальчика в Дзержинске, сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло около двух часов дня 18 сентября на проспекте Ленинского Комсомола. Мужчина 1990 г.р. (водительский стаж два года), управляя автомобилем «Форд Фокус», совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП пострадал мальчик 2007 г.р. Он был доставлен в больницу. В госпитализации пострадавший не нуждался.

Отмечается, что школьник находился на улице без сопровождения взрослых.