Пешеходов накрыло «Ларгусом»: жертвами крупного ДТП в Самаре стали четверо местных жителей

Переднюю часть корпуса машины расплющило после столкновения

В областной столице произошло крупное ДТП с участием «Лады-Ларгус», Mitsubishi ASX 1.6 и двоих пешеходов.

На капоте иномарки не осталось живого места

По версии сотрудников полиции, авария случилась во вторник, 18 сентября, на проспекте Карла Маркса в 7:40. 49-летний водитель «Ларгуса» хотел развернуться на проезжей части, но не уступил дорогу Mitsubishi ASX 1.6, за рулем которой находился 51-летний мужчина.

Из-за аварии на дороге образовался небольшой затор

— После столкновения с иномаркой « Ладу » отбросило на тротуар, на котором в этот момент находились пешеходы, — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.