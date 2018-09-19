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Пешеходов накрыло «Ларгусом»: жертвами крупного ДТП в Самаре стали четверо местных жителей
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Пешеходов накрыло «Ларгусом»: жертвами крупного ДТП в Самаре стали четверо местных жителей 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Переднюю часть корпуса машины расплющило после столкновения
В областной столице произошло крупное ДТП с участием «Лады-Ларгус», Mitsubishi ASX 1.6 и двоих пешеходов.
На капоте иномарки не осталось живого места
По версии сотрудников полиции, авария случилась во вторник, 18 сентября, на проспекте Карла Маркса в 7:40. 49-летний водитель «Ларгуса» хотел развернуться на проезжей части, но не уступил дорогу Mitsubishi ASX 1.6, за рулем которой находился 51-летний мужчина.
Из-за аварии на дороге образовался небольшой затор
— После столкновения с иномаркой «Ладу» отбросило на тротуар, на котором в этот момент находились пешеходы, — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
В результате аварии на Карла Маркса пострадала 64-летняя женщина: ее доставили в больницу, так же как и водителя иномарки. За помощью к врачам обратилась 58-летняя местная жительница, которая оказалась под колесами «Ларгуса».
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