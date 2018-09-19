В Пуровском районе автомобилист погиб, выехав на встречную полосу 

Две легковушки попали в аварию на Ямале сегодня утром на 558-м километре межрегиональной автотрассы Сургут — Салехард, на участке дороги между Пуровском и Коротчаево.
«Ситроен» и «Лексус» столкнулись лоб в лоб около 8.20 утра — по данным Госавтоинспекции, к ДТП привел выезд французской иномарки на полосу встречного движения.
Водитель «Ситроена» скончался на месте до приезда скорой. Автомобилиста, сидевшего за рулем «Лексуса», с множественными травмами доставили в больницу. Дорожные условия в месте аварии были удовлетворительными, сообщили в УГИБДД УМВД России по ЯНАО.
С начала года в дорожно-транспортных происшествиях на Ямале погибли 29 человек, в том числе один ребенок.