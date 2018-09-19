Ещё
В Пуровском районе автомобилист погиб, выехав на встречную полосу
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Пуровском районе автомобилист погиб, выехав на встречную полосу 

Красный Север 2 часа назад
Фото: Красный Север
Две легковушки попали в аварию на Ямале сегодня утром на 558-м километре межрегиональной автотрассы Сургут — Салехард, на участке дороги между Пуровском и Коротчаево.
«Ситроен» и «Лексус» столкнулись лоб в лоб около 8.20 утра — по данным Госавтоинспекции, к ДТП привел выезд французской иномарки на полосу встречного движения.
Водитель «Ситроена» скончался на месте до приезда скорой. Автомобилиста, сидевшего за рулем «Лексуса», с множественными травмами доставили в больницу. Дорожные условия в месте аварии были удовлетворительными, сообщили в УГИБДД УМВД России по ЯНАО.
С начала года в дорожно-транспортных происшествиях на Ямале погибли 29 человек, в том числе один ребенок.
Красный Север: последние новости
В Салехарде рано утром иномарка врезалась в дорожный знак. ФОТО Ноябрянка выпала из окна, присев на подоконник Погибший в Новом Уренгое пешеход переходил дорогу на красный
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автобусы смерти: что привело к трагедии2
Сын Кадышевой на машине за 30 млн попал в ДТП80
Мясорубка на трассе М-4 «Дон»69
Парковка в Москве стала бесплатной30
Представлен большой кроссовер Seat
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
00:18
Парковка в Москве стала бесплатной
Автоновости
00:32
Билан назвал виновника аварии
ДТП
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение