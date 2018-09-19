Из Ставрополя отправят транспорт для пострадавших в Воронежской области

Пострадавших местных пассажиров автобусов «Москва-Пятигорск» и «Москва-Черкесск» увезут в Ставрополь, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе губернатора СК.

Губернатор Владимир Владимиров распорядился помочь пострадавшим из Ставропольского края и Карачаево-Черкесии. За пассажирами автобусов уже отправили транспорт.

«При необходимости пострадавшим из КЧР окажут медицинскую помощь в ставропольских лечебных учреждениях», — добавил губернатор.

Напомним, авария с двумя автобусами, ехавшими на Ставрополье и в КЧР, произошла ночью 18 сентября. Пять человек погибли, девять госпитализированы. Среди погибших — водитель автобуса из Ставропольского края.