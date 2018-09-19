ТЕХИНКОМ спешит на помощь!

С новым сервисом " LADA помощь на дороге" вы можете быть спокойны.

Готовность 24 часа/7 дней в неделю предоставлять в гарантийный период эксплуатации автомобиля LADA техническую помощь или эвакуацию автомобиля в любой дилерский центр ТЕХИНКОМ в случае неисправности.

Гарантийный срок на новые автомобили LADA установлен изготовителем и составляет:

для полноприводных автомобилей — 24 месяца или 50 000 км (что наступит ранее);для переднеприводных автомобилей — 36 месяцев или 100 000 км (что наступит ранее).

Думаете, что такой сервис доступен только в Москве? Вовсе нет, зона действия программы: на автомобильных дорогах РФ, в пределах 200 км. от ближайшего официального дилера LADA.

Записывайте номер: 8 800 700 52 32 и путешествуйте спокойно по всем уголкам нашей страны.

Ждём Вас в дилерских центрах ТЕХИНКОМ:

МКАД 105 км (внутренняя сторона), Щелковское ш., д. 100, корп. 1 МКАД 65 км (внутренняя сторона), ул. Кулакова, вл. 24, стр. 3 МКАД 47 км (внешняя сторона), стр. 3 МКАД 14 км (внешняя сторона), г. Котельники, Коммерческий пр-д, д. 8 Химки Ленинградское ш., вл. 16 *Гарантийный срок исчисляется со дня передачи автомобиля первому потребителю.

Программа распространяется на модельный ряд автомобилей LADA с идентификационным номером (VIN) начинающийся с XTA.

Если автомобили LADA проданы в период с 01.03.2016 по 31.12.2016 и с 01.03.2017 по 31.03.2017 и для автомобилей LADA 4x4 Anniversary (юбилейная серия) действует программа помощи на дороге «LADA Assistance»