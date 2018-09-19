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ТЕХИНКОМ спешит на помощь!
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ТЕХИНКОМ спешит на помощь! 

Wroom.ru 55 минут назад
Фото: Wroom.ru
С новым сервисом "LADA помощь на дороге" вы можете быть спокойны.
Готовность 24 часа/7 дней в неделю предоставлять в гарантийный период эксплуатации автомобиля LADA техническую помощь или эвакуацию автомобиля в любой дилерский центр ТЕХИНКОМ в случае неисправности.
Гарантийный срок на новые автомобили LADA установлен изготовителем и составляет:
для полноприводных автомобилей — 24 месяца или 50 000 км (что наступит ранее);для переднеприводных автомобилей — 36 месяцев или 100 000 км (что наступит ранее).
Думаете, что такой сервис доступен только в Москве? Вовсе нет, зона действия программы: на автомобильных дорогах РФ, в пределах 200 км. от ближайшего официального дилера LADA.
Записывайте номер: 8 800 700 52 32 и путешествуйте спокойно по всем уголкам нашей страны.
Ждём Вас в дилерских центрах ТЕХИНКОМ:
МКАД 105 км (внутренняя сторона), Щелковское ш., д. 100, корп. 1  МКАД 65 км (внутренняя сторона), ул. Кулакова, вл. 24, стр. 3  МКАД 47 км (внешняя сторона), стр. 3  МКАД 14 км (внешняя сторона), г. Котельники, Коммерческий пр-д, д. 8  Химки Ленинградское ш., вл. 16  *Гарантийный срок исчисляется со дня передачи автомобиля первому потребителю.
Программа распространяется на модельный ряд автомобилей LADA с идентификационным номером (VIN) начинающийся с XTA.
Если автомобили LADA проданы в период с 01.03.2016 по 31.12.2016 и с 01.03.2017 по 31.03.2017 и для автомобилей LADA 4x4 Anniversary (юбилейная серия) действует программа помощи на дороге «LADA Assistance»
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