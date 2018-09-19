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В Кирове супруга пьяного прапорщика пыталась угнать свой автомобиль на виду у полицейских
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В Кирове супруга пьяного прапорщика пыталась угнать свой автомобиль на виду у полицейских 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Курьезный случай произошел накануне в областной столице Кировской области. По сообщению телеграм-канала «Mush», находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина пыталась угнать свой автомобиль прямо из-под носа правоохранителей. Все бы ничего, но виновница торжества оказалась супругой старшего прапорщика, который, к слову, также был изрядно пьян. Сотрудники полиции засняли беседу с супругами на камеру.
Женщина уверяла правоохранителей, что она отдыхала в автомобиле, а на вопрос, принимала ли она алкоголь ответила, что недавно пила кофе на работе. Прибывший на место супруг «пожурил» девушку за ее поведение и попросил сесть на переднее сидение.
Напомним, ранее «ФедералПресс» сообщал о курьезном случае с участием кировского «императора» Леонида I, который поджег чужой грузовик, чтобы согреться. Во время общения с правоохранителями мужчина подчеркнул, что будет поджигать Вятку до тех пор, пока «его не признают и не станут жить по правилам».
Фото: Е. Поторочин / ФедералПресс
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