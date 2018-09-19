Благодаря юристу-автомобилисту ГД продлевает сроки уплаты штрафов в половинном размере

Государственная дума 19 сентября приняла в первом чтении правительственные поправки в КоАП РФ, которыми продлевается срок уплаты водителями штрафов за нарушение правил дорожного движения со скидкой в 50% (Legal.Report писал об этом законопроекте здесь).

Поводом для внесения изменений в КоАП РФ стало вынесенное в декабре 2017 года постановление Конституционного суда РФ по делу юриста-автомобилиста из Москвы. Водитель получил по почте письмо с постановлением о штрафе уже после истечения 20-дневного льготного срока. А возможности восстановления срока оплаты штрафа со скидкой законодательством, как оказалось, не предусмотрено. КС, рассмотрев дело, встал на сторону водителя и предписал федеральному законодателю внести изменения в действующее правовое регулирование.

Законопроектом вносятся поправки в ст. 31.8 и 32.2 КоАП РФ. Ими предусматривается возможность восстановления судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление, по ходатайству лица, привлеченного к административной ответственности, двадцатидневного срока, установленного для уплаты штрафа в половинном размере. Восстановление «льготного периода» возможно в случаях, когда копия постановления о назначении штрафа, направленная по почте заказным почтовым отправлением, поступила в адрес водителя после истечения 20-дневного срока.