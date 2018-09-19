Два человека погибли и пять пострадали в ДТП на трассе в Удмуртии

Можга. Удмуртия. Два человека погибли и пять пострадали в ДТП на дороге «Можга-Вавож». Как сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии, авария произошла 18 сентября в 18:28.

Водитель автомобиля « Фольксваген » выехал на встречку для обгона, где и столкнулся с автомобилем « ВАЗ ».

В результате ДТП 48-летний водитель отечественного авто и его пассажир — 37-летний мужчина скончались на месте.

Два других пассажира «ВАЗ» — 22-летний молодой человек и 33-летний мужчина, а также водитель автомобиля «Фольксваген» и его пассажиры: двое мужчин, 1978 и 1976 годов рождения получили травмы, их увезли в больницу.