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Два человека погибли и пять пострадали в ДТП на трассе в Удмуртии
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Два человека погибли и пять пострадали в ДТП на трассе в Удмуртии 

ИА «Сусанин» + ещё 2 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Можга. Удмуртия. Два человека погибли и пять пострадали в ДТП на дороге «Можга-Вавож». Как сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии, авария произошла 18 сентября в 18:28.
Водитель автомобиля «Фольксваген» выехал на встречку для обгона, где и столкнулся с автомобилем «ВАЗ».
В результате ДТП 48-летний водитель отечественного авто и его пассажир — 37-летний мужчина скончались на месте.
Два других пассажира «ВАЗ» — 22-летний молодой человек и 33-летний мужчина, а также водитель автомобиля «Фольксваген» и его пассажиры: двое мужчин, 1978 и 1976 годов рождения получили травмы, их увезли в больницу.
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