В ДТП на трассе в Удмуртии погибли два человека, пять пострадали

В дорожно-транспортном происшествии на трассе Можга — Вавож погибли два человека, ещё пятеро пострадали. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на первый отдел управления ГИБДД МВД России по региону.

По имеющейся информации, во вторник, 18 сентября, 34-летний водитель автомобиля Volkswagen стал совершать обгон в запрещённом месте и выехал на встречную полосу, где врезался в ВАЗ , которым управлял 48-летний мужчина.

Погибли водитель отечественной машины, а также его 37-летний пассажир. Ещё двое пассажиров ВАЗ, а также водитель иномарки и двое его пассажиров получили травмы и были госпитализированы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области произошло ДТП с участием автобуса с 30 детьми.