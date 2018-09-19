Авария произошла утром 19 сентября на улице Абрикосовой
В Сочи после ДТП 11-летнюю девочку увезли в больницу.
Авария произошла утром 19 сентября на улице Абрикосовой.
По предварительным данным, 40-летний водитель на Nissan сбил перебегавшую дорогу в 40 метрах от пешеходного перехода 11-летнюю девочку.
«В результате ДТП школьницу госпитализировали», — сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
Напомним, в Сочи столкнулись два легковых автомобиля, есть пострадавшие.