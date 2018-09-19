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В Сочи после ДТП 11-летнюю девочку увезли в больницу
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В Сочи после ДТП 11-летнюю девочку увезли в больницу 

АиФ-Кубань + ещё 4 1 час назад
Фото: АиФ-Кубань
Авария произошла утром 19 сентября на улице Абрикосовой
В Сочи после ДТП 11-летнюю девочку увезли в больницу.
Авария произошла утром 19 сентября на улице Абрикосовой.
По предварительным данным, 40-летний водитель на Nissan сбил перебегавшую дорогу в 40 метрах от пешеходного перехода 11-летнюю девочку.
«В результате ДТП школьницу госпитализировали», — сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
Напомним, в Сочи столкнулись два легковых автомобиля, есть пострадавшие.
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