В Сочи после ДТП 11-летнюю девочку увезли в больницу

Авария произошла утром 19 сентября на улице Абрикосовой В Сочи после ДТП 11-летнюю девочку увезли в больницу. Авария произошла утром 19 сентября на улице Абрикосовой. По предварительным данным, 40-летний водитель на Nissan сбил перебегавшую дорогу в 40 метрах от пешеходного перехода 11-летнюю девочку. «В результате ДТП школьницу госпитализировали», — сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи. Обстоятельства аварии устанавливаются. Напомним, в Сочи столкнулись два легковых автомобиля, есть пострадавшие.