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В Пермском крае разогнавшаяся фура протаранила «Газель», пострадали двое
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В Пермском крае разогнавшаяся фура протаранила «Газель», пострадали двое 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Серьёзное ДТП с пострадавшими произошло утром 19 сентября в Суксунском районе Пермского края. «В 7.38 утра по трассе Пермь — Екатеринбург в направлении Перми двигался грузовик MAN с полуприцепом, — сообщили корреспонденту „АиФ-Прикамье“ в пресс-службе краевого Управления ГИБДД. — За рулём грузовика находился 48-летний водитель, который на 142 километре трассы превысил скорость, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем „Газель“».
Удар был такой силы, что «Газель», вероятней всего, восстановлению уже не подлежит. Пострадали и находившиеся в ней люди: 31-летний водитель и 29-летний пассажир. У первого переломы конечностей, второй получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. По факту ДТП проводится проверка.
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